السفير الألماني: لن نعارض تبديل خارطة الطريق إذا كانت باجماع ليبي

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن الموقف الأوروبي بالتعامل مع الأحداث في ليبيا واحد، وكذلك الغربي، ولأن مصلحة الجميع هي في الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكدًا على أن بلاده تهتم بالأمن والاستقرار في الدول المجاورة ويجب التعاون بين الدول في الكثير من الملفات.

أونماخت علق خلال لقاء خاصة أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر ، على الوجود التركي في طرابلس، مشيرًا إلى أن بلاده مع الشرعية الدولية، ولكن كسفير ألمانيا دوره ليس التحدث عن العلاقات بين ليبيا ودول أخرى.

وبشأن الوضع العام ومساعي وضع خارطة طريق جديدة أوضح أن المانيا لديها موقف، قائلًا: “نحن مع خارطة الطريق ودور خاص في حماية الطريق للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة، ونحن في تعاون واتصال مع كل الجهات، كما قلت يجب على كل الأطراف دراسة اسباب الصعوبات مع الانتخابات وليس دور المانيا أن يكرر أي شيء محل الليبيين، هذا قرار ليبي وممكن أن نساعد وإذا كان هناك تبديل خارطة الطريق وهذا اجماع ليبي لن نعارض هذا”.

وأضاف أونماخت : “عندنا خارطة الطريق موجودة وفيها الخطوة الانتخابات وهناك خطوة انتقالية دعم الاستقرار في ليبيا والهدف هو الأهم، دعم الامن والاستقرار في ليبيا والتوافق ومناقشات مباشرة بين الأطراف الليبيين وإذا خرجت من هذه المشاورات في الاتصال أريد أن أفهم ما موقف الليبيين والاطراف الليبية، وبعدها إذا عرفنا ما هو الحل، ولكن لسنا في هذه المرحلة الآن”.