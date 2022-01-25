المريمي: عدد كبير جداً من النواب مع تغيير الحكومة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن الدولة الليبية ستكون على موعد مع الانتخابات خلال 6 إلى 8 أشهر على الأكثر.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية: “لجنة خارطة الطريق تطرقت في تقريرها خلال جلسة مجلس النواب إلى وضع الحكومة الحالي، ومجلس النواب رأى من خلال لجنة خارطة الطريق والمناداة من قبل بعض النواب بضرورة تغيير رئيس الحكومة”.

وأضاف “تغيير رئيس الحكومة ليس فقط من قبل رئيس مجلس النواب وإنما من عدد كبير جدًا من النواب، وحكومة الوحدة الوطنية تنتهي يوم 24 ديسمبر 2021 حسب قرار مجلس النواب في سرت”.

وتابع “ستكون هناك حكومة، ورئيس مجلس النواب كان لزامًا عليه أن يعرض موضوع الحكومة الجديدة أمام النواب وهناك إرادة ليبية ستفرض نفسها من خلال مجلس النواب والأجسام الرسمية الأخرى في ليبيا”.

واستطرد “لا يعنينا التدخل الخارجي فنحن نطلب المساعدة فقط ولكن الأمور الداخلية تعني الأجسام الليبية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي”.