لجنة خارطة الطريق: عمر الحكومة القادمة لن يقل عن عام كامل

أكد عضو لجنة خارطة الطريق سليمان الفقيه أن اختيار حكومة جديدة أمر ملح مبينا أن اللجنة وضعت 12 شرطا قابلا للزيادة لاختيار رئيس الحكومة التي لن يقل عمرها عن عام كامل.

وقال الفقيه خلال جلسة لمجلس النواب إنه لن يتم الاستسلام للإملاءات الخارجية بتنظيم الانتخابات في يوليو المقبل مبينا أن الاستعجال أدى لتأخر إنجاز المراحل السابقة.

وأكد الفقه تشكيل حكومة جديدة شرط أساسي لرفع حالة القوة القاهرة التي أدت إلى تعطيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

وبين الفقيه أن خارطة الطريق ستكون جاهزو الأسبوع القدم أو الذي يليه مؤكدا أن هناك شركاء سياسيين لابد من التواصل معهم.