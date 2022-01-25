ليبيا تسجل 3,063 إصابة و 14 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 3,063 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 9,518 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 622؛ سُجّل شفاء 463 حالة ،إلى جانب تسجيل 14 حالة وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، وخمس بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 32% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 410,821، منها 15,820 حالة نشطة من بينها 133 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 389,051 حالة، ووفاة 5,950 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,007,574 شخصًا، منهم 972,515 تلقوا الجرعة الثانية و 13,842 تلقوا الجرعة التعزيزية.

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