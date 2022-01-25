الدبيبة يبحث مع المجلس العسكري التشادي تأمين الحدود

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس في العاصمة التشادية أنجمينا.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التواصل والتعاون في العديد من الملفات أهمها الملف الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

ووصل الدبيبة والوفد المرافق له إلى العاصمة التشادية إنجامينا وكان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي البرت ووزير الخارجية محمد زين شريف.