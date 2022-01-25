باحث قانوني: طرح فكرة الاستفتاء على الدستور محاولة لعرقلة المسار الانتخابي في ليبيا

ليبيا – أكد الباحث القانوني الليبي عبد الله الديباني أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في يوليو 2017 لم يشارك في وضعه بعض المكونات الليبية والمتمثلة في الأمازيغ والتبو والطوارق.

الديباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء، أشار إلى مقاطعة تلك المكونات لاجتماع الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور وعدم مشاركتهم بسبب رفض اللجنة اعتماد اللغات الأمازيغية والتارقية والتباوية مع اللغة العربية لتكون هذه اللغات رسمية في ليبيا.

ولفت إلى أن طرح فكرة الاستفتاء على الدستور ودعمها من أطراف سياسية هي محاولة لعرقلة المسار الانتخابي في ليبيا، والبقاء على حالة الفوضى وأزمة عدم شرعية بعض المؤسسات، مؤكدًا صعوبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري إلا بعد تعديل قوانين الانتخابات وتغيير الحكومة الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية