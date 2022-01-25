أيدي التخريب تسرق 3,250 مترًا من أسلاك الكهرباء بمناطق عدة

يواصل المخربون اعتداءاتهم على أسلاك الكهرباء، حيث تمت سرقة 1,500 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الطوير من 66 سوف الجين بدائرة توزيع سوف الجين.

وتمت سرقة 850 مترًا من أسلاك ضغط عالٍ على خط الدواو من 30 سوق الثلاثاء بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وفي واقعة أخرى، تمت سرقة 900 متر من أسلاك ضغط منخفض على خط المراجنة من 30 زياد بدائرة توزيع سي السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونة.

وأسفرت هذه الجرائم عن حدوث انقطاع للتيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع والمحلات، بحسب ما ذكرته الشركة العامة للكهرباء.

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