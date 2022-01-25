السعودية تبدي رغبتها في نقل تجاربها بمجالات النفط والغاز إلى ليبيا

أكد وزير العمل والتأهيل علي العابد، خلال لقائه مع سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر، على عمق العلاقات الليبية السعودية التي تشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين،

العابد وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة ، أشار إلى استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة من خلال المحافل الإقليمية والدولية للاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة والاستثمارات.

بدوره، أكد السفير السعودي على أن ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة، لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجددًا رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، ومشددًا على أهمية عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين.