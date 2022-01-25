وكالة إيطالية: الاتحاد الأوروبي يدرس نشر بعثة لمراقبة الانتخابات الليبية

أكد وزراء الخارجية الأوروبيون، خلال اجتماعهم في بروكسل، أن ليبيا تقف عند مفترق طرق مهم، مشددين على أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء: “الوزراء أكدوا أيضا أن أولويات الاتحاد الأوروبي تتضمن حق الليبيين في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات، وتحرير البلاد من أي وجود أجنبي”.

وأضافت الوكالة “الوزراء شجعوا جميع الأطراف المعنية في ليبيا، على المضي قدمًا لمنح الليبيين إمكانية التصويت في الانتخابات”.

وتابعت “الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية، جوزيب بوريل، أكد أنه سيتم تقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة للانتخابات، بمجرد أن يقرر الليبيون موعد انتخابي جديد”.