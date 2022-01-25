توافق مصري جزائري على هذه النقاط بشأن ليبيا

توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأكد الجانبان خلال لقائهما في القاهرة اليوم الثلاثاء على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري أنهما بحثا مستجدات الأزمة الليبية وتوافقا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن مبينا أنهما توافقا أيضا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد.