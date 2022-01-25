السيسي وتبون يؤكدان ضرورة «عدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي» في إجراء الانتخابات

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، ضرورة «عدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي» في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتطرق الطرفان في اجتماع جمع بينهما في القاهرة اليوم، إلى تطورات الملف الليبي، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان اليوم.

وأوضح البيان أن الرئيسين توافقا على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف بين البلدين إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، «مع حساسية الوقت الراهن»، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الجهود التي تستهدف العمل على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها و«الحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

– السيسي يستقبل تبون في القاهرة

وشدد السيسي وتبون، على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، «مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري».

وأوضح البيان أن الرئيسين المصري والجزائري أكدا ضرورة الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووصل الرئيس الجزائري، إلى القاهرة أمس الإثنين، حيث استقبله نظيره المصري في زياة تستمر لمدة يومين.