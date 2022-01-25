صالح: 25 تزكية من النواب و15 من الأعلى للدولة للمترشح لرئاسة الحكومة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن لجنة خارطة الطريق ستواصل العمل مع كافة الجهات من أجل تجاوز وإزالة المعوقات أمام الانتخابات، إضافة إلى تحديد موعد نهائي للاستحقاق الانتخابي بعد أن كان مقررًا في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف أنه سيتم خلال جلسة اليوم الثلاثاء الاتفاق على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة، كاشفًا عن أن المترشح لمنصب رئيس الحكومة يجب أن يحصل على 25 تزكية من مجلس النواب، و15 أخرى من المجلس الأعلى للدولة.

وكان مجلس النواب قد دعا، خلال جلسته الرسمية يوم أمس الاثنين التي حضرها 122 نائبًا؛ لجنة خارطة الطريق البرلمانية إلى تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات، طبقًا للقانونين الصادرة عن مجلس النواب.

جديرٌ بالذكر أن مصدرًا كشف لـ “218”، يوم أمس، أن مدينة سرت ستكون مقراً للحكومة الجديدة المصغرة بعد أن توقع مسؤولون من ليبيا وخارجها إما الإبقاء على حكومة الدبيبة أو تشكيل حكومة جديدة، فيما جاءت خطوة “عقيلة” اليوم لتلغي الخيارين، وذلك بفتح باب الترشح لتشكيل الحكومة المصغرة.

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