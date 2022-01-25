ليبيا تقف على مفترق طرق بعد تأجيل الانتخابات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

ذكر مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل أن ليبيا تقف على مفترق طرق بعد تأجيل الانتخابات.

وأوضح المجلس في بيان له أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما بدعم الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأكد مجلس الشؤون الخارجية أن لليبيين الحق في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات، ويجب تحرير البلاد من أي وجود أجنبي مسلح.

وتابع المجلس :”نشجع جميع أصحاب المصلحة على الاتفاق للمضي قدما نحو منح الليبيين إمكانية التصويت في الانتخابات”.

وأضاف مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، أن الممثل السامي أعلن أنهم سيقيمون إمكانية نشر بعثة مراقبة للانتخابات عند وضع الليبيين جدولا انتخابيا جديدا.