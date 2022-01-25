اجتماع بوزارة الخارجية حول تفعيل التعاون الليبي التركي

عقدت مصلحتا الآثار والتسجيل العقاري، والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس اجتماعًا، بدعوة من وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال.

وأكد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بالوزارة عمر كتي،خلال الاجتماع،أمس الإثنين، على أهمية تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في هذا المجال المهم، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

و استعرض الحضور مراجعة أهم مشاريع مذكرات التفاهم المتبادلة بين المؤسسات الليبية المعنية بالجانب الارشيفي والتاريخي خلال العهد العثماني، والمؤسسات النظيرة لها في جمهورية تركيا الصديقة، وأهمية التنسيق مع الجانب التركي للحصول على الوثائق التاريخية.

بدوره، أكد مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارةأحمد الذيب، على أهمية عقد اجتماع موسع آخر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال ما تم مناقشته في هذا الاجتماع.