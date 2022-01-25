الدبيبة يبحث في تشاد تأمين الحدود المشتركة بين البلدين

التقى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الفريق أول محمد إدريس في العاصمة التشادية أنجمينا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة: “بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التواصل والتعاون في العديد من الملفات أهمها الملف الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين”.

وكان رئيس الحكومة والوفد المرافق له، قد وصولوا إلى العاصمة التشادية إنجامينا، في وقت سابق، وكان في استقباله باهيمي باداكي ألبرت رئيس الوزراء التشادي ووزير الخارجية محمد زين شريف.