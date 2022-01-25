بالصور | وزيرة الخارجية وآمر محور الزطارنة ينظمان حفل عشاء على شرف السفراء المقيمين في ليبيا

ليبيا – أقامت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش رفقة وكيلها آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” خليل عيسى حفل عشاء أمس الإثنين في قصر ولي العهد “أبو ستة” بالعاصمة طرابلس، وذلك على شرف السفراء المعتمدين لدى دولة ليبيا والمقيمين في طرابلس، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى.

وتأتي الدعوة لهذا الحفل تكريمًا لجهود سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين انتقلوا وسفاراتهم للعمل من داخل ليبيا.

وألقت المنقوش كلمة بهذه المناسبة عبرت خلالها عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها السفراء لتعزيز العلاقات بين دولهم وليبيا، مشيدة باختيارهم العمل من العاصمة الليبية.

وفي هذا السياق دعت باقي السفراء غير المقيمين الاقتداء بهذه الخطوة التي تعكس استتبابًا للأمن وبدء مرحلة التعافي وثمنت مواقف دولهم الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأكدت على التزام وزارة الخارجية بالعمل على توثيق الروابط وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تطوير عملية التنسيق والتواصل.

من جانبهم عبر السادة السفراء عن سعادتهم بهذه الدعوة الكريمة التي تُعد مناسبة تتيح تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتخلل الحفل نقاش حول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية وجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الحثيثة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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