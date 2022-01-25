“السائح”: البروتوكول الصحي يخوّل مراقبات التعليم مواجهة الجائحة

بحث وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبو خزام مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده بين الجانبين.

وشدّد أبو خزام ،خلال اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة ومراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى بشأن فيروس كورونا ومتحور أوميكرون على أهمية سلامة التلاميذ.

وأوضح أن الوزارة بصدد اعتماد بروتوكول جديد سيتم تعميمه على مراقبي التعليم بالبلديات وإلزامها بتنفيذه.

وأكد السائح من جانبه على أن البرتوكول يخول لمراقبي لمراقبي التَّعليم بالبلديات بالتنسيق ‏مع وكلاء وزارة التربية والتّعليم بإتّخاذ بعض الإجراءات المنْصوص عليها في حالة تفاقم الوضع الوبائيّ داخل البلدية.

وأضاف أنه يشجع على تلقي التلقيح للحد من انتشار العدوى داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه في حال تفاقم الوضع الوبائي واستلزم الأمر الإغلاق؛ فإن الإغلاق سيشمل كامل الأنشطة في البلاد للسيطرة على انتشار الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية