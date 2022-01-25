مجلس النواب وضع 12 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب وضع 12 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وأوضح بليحق. أن مجلس النواب قام بإقرار شروط الترسح للرئاسة في جلسة اليوم بحضور 120 نائباً.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب أن الشروط هي: