الغويل: حريصون على الاستفادة من التجربة الاقتصادية المصرية

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيزه بين الجانبين.

الغويل وخلال اللقاء، أكد على حرص ليبيا على نقل التجربة الاقتصادية المصرية، التي وصفها بالناجحة، خاصةً فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.

وشدد على ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلديْن كافة.

من جانبها، أوضحت “جامع” على الفترة الحالية تشهد تعاونًا ملموسًا بين البلدين في المجال الصناعي، مشيرةً إلى أن ليبيا تعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في عام 2021، فقد احتلت ليبيا المرتبة التاسعة عالميًا، محققة نسبة زيادة بلغت 64,5 %.