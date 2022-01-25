الشويهدي: يجب ألا نتعجل في العملية الانتخابية فالتسرع مصيره الفشل

قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إن تاريخ 24 ديسمبر تم فرضه على الليبيين بصفة عامة من خارج مجلس النواب.

وشدد الشويهدي، في كلمة له بجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم تجاهل لجنة تأسيس الدستور وأن يكون لها عضو داخل لجنة خارطة الطريق.

وتابع:” يجب ألا نستعجل في العملية الانتخابية فالتسرع مصيره الفشل مثلما حدث في 24 ديسمبر”.

ولفت إلى أن الحكومة انتهت ولايتها، ولابد من تغييرها ووجود سلطة جديدة يتفق عليها”.

واختتم قائلا:” يجب أن تكون الحكومة الجديدة مدتها سنتين لبسط سيطرتها على كافة الأمور”.