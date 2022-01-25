الخارجية تؤكد ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال مشروع الطريق الساحلي

أكد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية عمر كتي، على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي وخاصة القاطع إمساعد – المرج بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي مما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات، مع سفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بعض دول المصدر .

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التحضيرات لإنعقاد الإجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة الشهر القادم والتي سيتم خلالها تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات .

هذا و يرأس كل من وكيلا التعاون الدولي في كلا البلدين اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الاجتماع الثاني للجنة.