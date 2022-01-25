توافق “مصري- جزائري” على خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك توافقًا بين بلاده والجزائر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بالتزامن خروج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؛ كي يتحقق الأمن في هذا البلد المجاور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، والذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث أجرى الرئيسان محادثات مكثفة تناولت عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب رفض التدخلات الخارجية في المنطقة.

من جانبه، ذكر “تبون” أن هناك توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن القضايا التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا السعي لأرضية مشتركة؛ بهدف الوصول إلى التوافق العربي المشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية