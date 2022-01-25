الرئاسة المصرية: السيسي وتبون اتفقا على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا والدفع نحو إجراء الانتخابات 

بحث الرئيس المصري ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون آخر تطورات الملف الليبي، مؤكدين على ضرورة إخراج جميع المرتزقة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أن لقاء السيسي وتبون «تطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن».

وأكد الرئيسان المصري والجزائرية، أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وشددا على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري.

كما اتفق الرئيسان، على أهمية الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.