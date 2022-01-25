هل يؤثر لقاح كورونا على الحوامل أو يسبب تشوهات للجنين؟.. «مكافحة الأمراض» يجيب

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم وجود أي علاقة بين لقاحات فيروس كورونا، وخطر الإجهاض للحوامل؛ مما يشير إلى سلامة الحصول على جرعات اللقاح أثناء الحمل.

ولفت المركز في بيان حول أكثر 5 أسئلة شائعة حول تلقي المرأة الحامل للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بإعطاء لقاح «فايزر» للنساء الحوامل لحمايتهن، وحماية أطفالهن.

وشدد المركز على أنه لا يوجد مخاوف بشأن ما إذا كان اللقاح يسبب العقم؛ أو يمكن أن يسبب أي نوع من العيوب الخلقية، كما أكد الباحثون أن لقاح «فايزر» لا يدخل نواة الخلية، مما يعني أنه لا يحدث أي تغيرات جينية «للجنين».

وحول مضاعفات تلقي اللقاح للمرأة الحامل، قال إن بينها الحمى، وآلام العضلات والمفاصل، والتعب، والصداع، مضيفًا أن معظم هذه الأعراض تختفي في غضون يوم، أو يومين، ولا وجود لأعراض خطيرة تصيب المرأة الحامل بالخصوص.

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وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن لقاحات «كوفيد-19» تؤثر على الخصوبة في المستقبل سواء للرجال أو النساء كما تشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي تلقين اللقاح أنجبن أطفالا بشكل طبيعي.

لكن المركز طالب النساء باستشارة طبيب التوليد قبل تلقي التطعيم لتفادي أي مشاكل أخرى، قد تكون تعاني منها المرأة الحامل، وقد تشكل خطرًا على صِحتها وصِحة جنينها.