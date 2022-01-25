مجلس النواب يصوت على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين للرئاسة

العنوان – طبرق

صوت مجلس النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء على عدم إدخال مجلس الدولة في التزكيات الخاصة بالمتقدمين لرئاسة الحكومة الجديدة.

ووضع مجلس النواب شرطًا بضرورة الحصول على 25 تزكية من أعضاء مجلس النواب لكل مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وشدد مجلس النواب كذلك على المترشح التعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة، على أن تسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الإثنين المقبل.

وعلق مجلس النواب جلسته باعتماد (12) شرطاً للترشح لمنصب رئيس الوزراء، حيث أن الشروط مقدمة من لجنة خارطة الطريق في المسار التنفيذي.