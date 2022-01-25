الشاوش: نستغرب تصريحات عقيلة صالح وهو رجل قانون بخصوص انتهاء ولاية الحكومة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الجليل الشاوش إن ما حدث في جلسة البرلمان أن مرشحًا رئاسيًا يقيم ويعاقب مرشحًا رئاسيًا منافسًا له.

الشاوش أعرب في تصريح لقناة “فبراير” عن استغرابة تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وهو رجل قانون بخصوص انتهاء ولاية الحكومة.

وأكد على أن ملتقى الحوار السياسي حدد نهاية ولاية الحكومة بانتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ونوّه إلى أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تحدد آلية اختيار رئيس الحكومة في حالة شغور المنصب، ولحد الآن ليس هناك شغور بمنصب رئيس الحكومة.

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