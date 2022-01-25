قوة الردع الخاصة تلقي القبض على وزير الصحة علي الزناتي

علمت 218 من مصادر خاصة، أن قوة الردع قد ألقت القبض على وزير الصحة علي الزناتي في مطار معيتيقة، دون أي معلومات أو ذكر للأسباب.

وأفادت المصادر أن عملية القبض شملت شقيق الزناتي ويدعى محمود، على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له يطالب فيها بنسب مالية من صفقات لشركات معدات طبية، بالإضافة إلى القبض على عناصر حماية الوزير الزناتي، والتابعين لكتيبة 166 تحت قيادة محمد الحصان.

ويرجح أن إلقاء القبض على الزناتي جاء بأوامر من النائب العام، فيما لم تُعرف بعد أي معلومات عن خلفيات العملية.

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