وزارة التربية والتعليم: عدم السماح بدخول العاملين إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم ضد كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم عدم السماح بدخول العاملين بقطاع التعليم إلى المؤسسات التعليمية إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم تفيد تلقيه لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ان الوزارة وجهت خطابا الى مراقبات التعليم اكدت فيه على ضرورة اعتماد بطاقة التطعيم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد مُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح أن مسؤولية تطبيق الاجراءات الاحترازية والمحافظة مشتركة بين المدرسة والاسرة، وأن تعاون ولي الأمر مطلوب جداً في عدم نقل ابنه الذي ظهرت عليه الأعراض أو السماح بذهابه إلى المدرسة.

وأشار السايح خلال المؤتمر مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التعليم الى ان تطبيق الاجراءات الاحترازية مهم جدا للحفاظ على سلامة التلاميذ واسرهم داعيا إلى ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الطلاب ومعلميهم.