الدبيبة يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود ضبط الحدود

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المجتمع الدولي بالقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قبل ليبيا وتشاد للسيطرة على الحدود التي أصبحت ملاذ للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة رفقة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء بالعاصمة التشادية انجامينا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد ادريس دبي والوفد المرافق له بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة على دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد من خلال الدوريات الصحرواية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات .

وأوضح الدبيبة أن مُعالجة هذه الأزمات لا يجب أن يقتصرعلى الحلّ الأمني وحده، فالمُقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، داعيًا في هذا الإطار إلى العمل على إنشاء لِجان مُشتركة تَضُم خُبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة ووضع الآليات التنفيذية لها، وبحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السِلع وإمكانية إستفادة تشاد من الموانيء الليبية، بِما يُعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، إضافة إلى شق الطرُق وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لِزيادة حجم التبادل التجاري.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين ومن أهمها مسألة تامين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في العام 2018 لتدخل حيز التنفيذ.

وتناول اللقاء تعزير التعاون الأمني ووضع اليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب.