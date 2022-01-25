«الأرصاد» يتوقع تساقط مزيد الثلوج على الجبل الأخضر خلال الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تساقط مزيد الثلوج على الجبل الأخضر خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن المناطق الشرقية والجنوبية ومرتفعات جبل نفوسة ستشهد أيضًا أجواءً شديدة البرودة، خلال الساعات المقبلة.

بينما توقع أن تقل فعالية السحب على المدن الغربية خلال اليومين المقبلين.

– أحوال الطقس اليوم: أجواء شديدة البرودة شمالا مع سقوط أمطار

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء شديدة البرودة مناطق الشمال، مع سقوط أمطار، تكون جيدة خصوصًا على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، هطول زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.