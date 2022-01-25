وليامز تجدد مطالبتها لمجلس النواب بإعادة الانتخابات لمسارها الصحيح

العنوان-طرابلس

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، مطالبتها بضرورة بإعادة مجلس النواب الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.

أتى ذلك في تغريدة نشرتها، إثر لقائها اليوم في طرابلس، مع شارل صليبا، سفير مالطا لدى ليبيا.

1/2 في استضافة السيد شارل صليبا، سفير مالطا لدى #ليبيا، صباح اليوم في #طرابلس. وناقشنا الأوضاع السياسية في ليبيا، واتفقنا على ضرورة ان يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم ، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة. pic.twitter.com/krSYsmjI9c — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 25, 2022

وقالت وليامز، إنها أشارت خلال اللقاء إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام.