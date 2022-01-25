البيوضي: الانتخابات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي ستؤدي لميلاد عهد جديد

ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن هناك إصرارًا على تشكيل حكومة موازية من بيادق الدول الأجنبية الحريصة على استمرار البلاد كدولة تابعة وفاشلة.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن كل الساعين لتمرير الصفقة همهم الوحيد هو المكاسب المصلحية التي ستتحقق لهم، ولا يعنيهم الوطن أو المواطن في شيء.

وتابع: “للأسف هناك من اختار الذهاب في طريق إراقة الدماء وإعادة الانقسام والاصطفاف مجتمعيا”.

وأكد على أن الانتخابات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي ستؤدي لميلاد عهد جديد وتداول سلمي على السلطة، أما محاولات عملاء السفارات فستعيد البلاد للمربع الأول.

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