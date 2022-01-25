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“النواب” يصوّت بعدم أحقية مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صوّت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على عدم أحقية مجلس الدولة الاستشاري في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد قال في وقت سابق اليوم إنه سيتم الاتفاق على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة.

وأضاف أن المترشح لمنصب رئيس الحكومة يجب أن يحصل على 40 تزكية، 25 من مجلس النواب والـ 15 الباقية من المجلس الأعلى للدولة.

ورأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن ليبيا تواجه مشكلة حقيقة، مضيفًا أن التدخل الخارجي هو سبب الأزمة الليبية، وهو ما يستوجب من جميع الليبيين التوصل دون تفرقة، معتبرًا أن أي خارطة دون جدول زمني؛ لن تكون لها فائدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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