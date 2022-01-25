الأعور :إعادة الإعمار تحتاج حكومة ذات إرادة قوية

أعرب رئيس تكتل فزان النيابي، النائب المهدي الأعور، عن تشاؤمه من عدم الاهتمام الجدي بملف الإعمار، مرجحا أن يقتصر الأمر على مشروعات تلبي المتطلبات العاجلة للقطاعات الحيوية.

ورأى الأعور أن إعادة الإعمار تتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وإعادة النظر في قوانين الاستثمار، وهو مستبعد حاليا كون الجهود تركز على المسار السياسي، وأن الحكومة لم يكن مطلوبا منها العمل على إعادة الإعمار لأنها حكومة انتقالية.

وأضاف الأعور أن الملف يحتاج حكومة ذات إرادة قوية تنظر له كأولوية قصوى للبلاد، وليس لحكومة توظفه لنيل رضى دول بعينها، أملا في حصد مكاسب سياسية خاصة بها.

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