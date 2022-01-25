خطاب للنائب العام يكشف كواليس القبض على وزير الصحة

تحصلت قناتنا، على نسخة من خطاب للنائب العام الصديق الصور، بشأن منع السفر الصادر بحق وزير الصحة ووكيله بشأن تجاوزات ومخالفات مالية، بناءً على تقرير من صادر من ديوان المحاسبة طرابلس.

وجاء خطاب النائب العام موجهاً إلى رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب، جاء فيه:” بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية”.

وأضاف: ”يطلب عدم السماح للمعنيين بمغادرة وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الصحة، للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، أي وجهة داخلية أو دولية إلا بعد مراجعة مكتب النائب”.

وجاء قرار النيابة ممهورًا بتوقيع عباس عمار أبو العز، نائب النيابة بمكتب النائب العام.

وأكدت مصادر بمكتب النائب العام، أن “مكتب النائب العام منع الوزير ووكيله من السفر واستدعاهم للتحقيق بشأن وجود مخالفات جسيمة في مصانع الأكسجين ومراكز العزل، فيما رفض الوزير الامتثال للتحقيق فصدر أمر القبض عليه وعلى وكيله تسليم نفسه للتحقيق”.