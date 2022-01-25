مسؤول بالخارجية يبحث مع سفير إيطاليا استكمال الطريق الساحلي وإعادة بناء مطار طرابلس

بحث وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو التحضيرات لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة الشهر المقبل.

واستقبل وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات، السفير الإيطالي، بمقر الوزارة بطرابلس، وتم خلال اللقاء استعراض آخر التحضيرات لانعقاد لاجتماع اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة الشهر القادم التي سيتم خلالها تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات.

وأكد «كتي»، خلال اللقاء على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي وخاصة القاطع إمساعد – المرج، بالإضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي مما سيسهم في عودة طيران الشركات العالمية إلى ليبيا.

وشدد على أهمية أن تقوم إيطاليا بدورها في مساعدة الدولة الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاصة بعد توقعات بزيادة أعداد المهاجرين نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بعض دول المصدر .

جديرا بالذكر، أنه يرأس كل من وكيلا التعاون الدولي في كلا البلدين اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الاجتماع الثاني للجنة.