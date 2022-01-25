“النواب” يحدد 13 شرطًا للترشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة

أقر مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء، وحضرها 120 نائبًا؛ 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وتضمنت الشروط أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين مسلمين، وألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.

وحدد المجلس سن الترشح بألا يقل عمر المترشح عن 35 عامًا، فضلاً عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه.

كما أوجب المجلس على المترشح ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى لياقته الصحية، وأن يقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم الترشح للانتخابات القادمة.

كما أقر المجلس ضرورة تقديم المترشح لاستقالته قبل الترشح بحسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

واختتم المجلس جملة الشروط، في جلسته التي حضرها النائبان الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والثاني أحميد حومه؛ بتقديم المترشح لإقرار الذمة المالية، إلى جانب أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت بالأغلبية، خلال جلسته الرسمية لهذا اليوم، على عدم أحقية مجلس الدولة الاستشاري في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

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