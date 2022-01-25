حلقة نقاشية حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

نظم فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بالتعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، برعاية مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الواقع والتحديات، بحضور عدد من المستشارين والمسؤولين في قطاعات الأعمال والنفط والاستثمار وأكاديميين مهتمين بالشأن الاقتصادي.

وقدم المشاركون جملة من التوصيات التي جرى تقديـمها للحكومة المؤقتة سعيا لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، أبرزها تحديد ملامح الأهداف التنموية المنشودة من عملية الشراكة بين القطاعين و مردودها على التنمية، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وتطبيق اقتصاد السوق، وتحديث المنظومة الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا