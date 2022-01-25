أمريكا تجدد الدعوة للانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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دعت، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالالتزام بقراري المجلس 2570 و2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال، مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس. إن بلاده لاتزال متشجعة من التقدم الثابت للجنة العسكرية 5 + 5 وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب المجموعات المسلحة.

وأضاف، أنها ترحب ببداية عمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإنها تطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار.

ترحب الولايات المتحدة بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين إلى @UNSMILibya ونتطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار. ندعو جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة." #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 25, 2022

وعقد، مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، جلسة علنية، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية.

ومن ضمن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها بعثة المراقبين الدوليين للإشراف على اتفاق تثبيت وقف الإطلاق النار.