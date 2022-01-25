البرلمان يضع 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة

العنوان-طبرق

وضع، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 13 شرطا من أجل الترشح لمنصب رئيس “حكومة الاستقرار” التي تقرر تشكيلها بعد انتهاء الولاية القانونية لحكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وجاءت الشروط، كما أوردها الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على النحو التالي:

1-أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.

2- ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.

3- ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.

4- ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمد.

6-أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.

7- ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

8- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

9- أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.

10- أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.

11- أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

12- أن يقدم إقرار الذمة المالية.

13- أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.