اللافي يبحث مع وزيرة العدل مسار المصالحة الوطنية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني، وفي مجال المصالحة الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع لاستكمال العمل على الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، حسب ما ذكرت صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

وسبق أن عقد المجلس الرئاسي عدة اجتماعات لدراسة القوانين والقرارات الصادرة سابقاً والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية، من أجل التمهيد لإطلاق مسار المصالحة الوطنية

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