السني : جلسات الأمن تتكرر نفسها دون تغير الحال في ليبيا

لخص مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، في إحاطته أمام مجلس الأمن الوضع الراهن في البلاد، منبها إلى ضرورة تسليط الضوء على العديد من الـملفات التي يجب أن تناقش في الفترة القادمة.

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