إجتماع بوزارة الخارجية حول تفعيل التعاون الليبي التركي بشأن الجانب الأرشيفي بالعهد العثماني

ليبيا – عقدت مصلحتا الآثار والتسجيل العقاري، والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس اجتماعًا أمس الإثنين بدعوة من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة.

وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بالوزارة عمر كتي، أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أهمية تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في هذا المجال المهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة أهم مشاريع مذكرات التفاهم المتبادلة بين المؤسسات الليبية المعنية بالجانب الارشيفي والتاريخي خلال العهد العثماني، والمؤسسات النظيرة لها في جمهورية تركيا الصديقة، وأهمية التنسيق مع الجانب التركي للحصول على الوثائق التاريخية.

بدوره، أكد أحمد الذيب مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة على أهمية عقد اجتماع موسع آخر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال ماتم مناقشته في هذا الاجتماع.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بالوزارة خليفة ارحيم ومساعد رئيس مصلحة التسجيل العقاري خيري شيحة ورئيس مصلحة الاثار محمد فرج، ورئيس لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس محمود النعاس ومدير إدارة البحوث بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل.