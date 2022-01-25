دعم أميركي للانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، متطلعة إلى التفعيل الكامل لوقف إطلاق النار.

ودعت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، جميع الدول إلى العمل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2570 و 2571، إلى جانب دعم الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأشارت السفارة في تغريدة أخرى، إلى أنه حان الوقت لاحترام إرادة الملايين من الليبيين الذين أعلنوا استعدادهم لتقرير مستقبلهم، من خلال تسجيلهم كناخبين في الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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