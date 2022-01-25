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تهديدات بمعاقبة معرقلي الانتخابات.. ولليبيين رأي غير ذلك

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وفي جلسة مجلس الأمن دائما، حذرت واشنطن وعدد من الأعضاء من إمكانية فرض عقوبات على الجهات المعرقلة لإجراء الانتخابات الليبية، داعية كافة الأطراف لتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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قناة ليبيا

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