تهديدات بمعاقبة معرقلي الانتخابات.. ولليبيين رأي غير ذلك

وفي جلسة مجلس الأمن دائما، حذرت واشنطن وعدد من الأعضاء من إمكانية فرض عقوبات على الجهات المعرقلة لإجراء الانتخابات الليبية، داعية كافة الأطراف لتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
دعم أميركي للانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
إجتماع بوزارة الخارجية حول تفعيل التعاون الليبي التركي بشأن الجانب الأرشيفي بالعهد العثماني
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«الصحة»: تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
اللافي: أواصل اجتماعاتي القانونية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك