مصدر أمني: عمل إرهابي وراء استهداف عناصر قوات المساندة

أكد مصدر أمني من منطقة مرزق العسكرية لـ 218 أن عنصرَي قوات المساندة للجيش، والذَين تم استهدافهما من قبل عناصر من داعش يستقلون سيارة قرب موقع أنتينة الثمانين على الطريق بين منطقتي القطرون ومجدول، هما عيسى كوكني أحمد من منطقة القطرون ورمضان حمودة من منطقة غات، فيما جرح عنصر ثالث وذلك بعد تعرضهم لإطلاق النار بسلاح من نوع PKT.

وأضاف المصدر أن عناصر قوات المساندة كانوا يستقلون سيارتين نوع تويوتا إحداهما تعرضت لعطل مما استوجب سحبها بالسيارة الأخرى باتجاه مجدول، ومنها إلى تراغن، وفور وصول المعلومات الي المنطقة العسكرية مرزق بدأت عملية المطاردة والتعقب لعناصر داعش.

ويُعتقد بحسب المصدر الأمني أن نفس الإرهابيين هم من نفذوا عملية إطلاق نار على مقر كتيبة خالد بن الوليد في منطقة أم الأرانب إحدى مناطق بلدية الشرقية.

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