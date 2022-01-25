السفارة الأمريكية في ليبيا: ندعو جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي والملايين من الليبيين مستعدون للتصويت

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن ”الملايين من الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم، وحان الوقت لاحترام إرادتهم”.

السفارة، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضافت: ”يجب على أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين الاعتبار، أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تُمكَّنها الانتخابات”.

وتابعت: ”أن الولايات المتحدة ترحب بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا”.

ولفت إلى أن ”الولايات المتحدة تطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار”.

ودعت السفارة ”جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.