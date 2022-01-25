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نائب الرئيس التركي يلتقي سفير ليبيا بأنقرة في اجتماع بعيدا عن وسائل الإعلام

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، سفير ليبيا لدى العاصمة التركية أنقرة مصطفى الجليب.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء، أن «أوقطاي والجليب» عقدا اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وفي أول عمل له منذ توليه مهام السفارة الليبية في أنقرة التقى السفير الليبي مصطفى الجليب، بداية الشهر الجاري بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال جاويش اوغلو في تغريدة له، استضفنا سفير ليبيا المعين حديثًا في بلدنا ومستشار مجلس النواب الليبي لتركيا والبلقان”.

وكان أردوغان استلم أوراق اعتماد الجليب سفيراً ليبياً لدى بلاده في 15 ديسمبر الماضي، بالمقر الرئاسي بأنقرة، بمراسيم رسمية.

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صحيفة الساعة 24

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