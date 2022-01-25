في اتصال مع لودريان.. سامح شكري يؤكد أهمية عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بشكل متزامن مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أفاد بأن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا.

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ودعا سامح شكري إلى وقف التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية، المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدى زمني محدد؛ تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة، ووفقًا لمخرجات مسار برلين وقمة باريس.

وفي لقاء اليوم الثلاثاء، أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، ضرورة «عدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي» في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.