دعوة أميركية لتجاوز الاتفاقات السرية بين الأشخاص النافذين في ليبيا

دعا المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، لاحترام إرادة مئات آلاف الناخبين الليبيين الذين أعلنوا استعدادهم للتصويت في الانتخابات، مضيفا بأنه حان الوقت لتجاوز الاتفاقات السرية بين دائرة صغيرة من الأشخاص النافذين الذين تدعمهم مجموعات مسلحة، لنهب الغنائم وحماية مواقعهم حسب وصفه.

وأضاف ديلورينتيس في إحاطة له أمام مجلس الأمن، بأنه يجب على الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا مضاعفة جهودهم لحل التحديات العصيبة المحيطة بالانتخابات، والقيام بذلك على وجه السرعة، وضرورة اتفاق قادة البلاد على مسار يكون ذو مصداقية وشامل، للمضي قدما ومن ثم الالتزام تماما بهذا المسار، لافتا إلى أن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ما تزال قائمة.

وحث ديلورينتيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على مواصلة دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حاثا كذلك المرشحين الليبيين والمجموعات السياسية على التعاون الكامل مع المفوضية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن إذا لزم الأمر قد يفرض عقوبات على كل من يعرقل الانتخابات أو يقوضها عبر تأجيج العنف.

وأكد ديلورينتيس، على ضرورة دعم جهود استعادة الزخم للعملية السياسية، معلنا عن دعمه للجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الشفافية وكذلك ضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين.

وأبدى ديلورينتيس ارتياحه من التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جانب خطة عملها الشاملة لانسحاب المجموعات المسلحة، مرحبا ببدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار.

وعبر ديلورينتيس عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لمراقبة وقف إطلاق النار، داعيا جميع الدول بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571، وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأعرب ديلورينتيس، عن أسفه للتقارير الواردة حول أعمال عنف وانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا، مطالبا بإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، وكذلك وضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين.

وأعلن ديلورينتيس، عن ترحيب بلاده بالتقدم الحاصل نحو تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متطلعا إلى اعتماد قرار يمنح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأدوات والتوجيه الذي تحتاجه لدعم الشعب الليبي.

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